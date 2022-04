Photos) - HLM 3/Dakar : Un incendie ravage une maison et fait plusieurs blessés

Des blessés et d’importants dégâts matériels. C’est le bilan d’un incendie qui s’est déclaré dans une maison sise aux HLM 3 près du magasin Auchan, à Dakar. En effet, selon une source de Seneweb, le feu s’est déclaré dans la nuit du dimanche vers 3h du matin et a été causé par un encensoir « And thiouraye ». Mais il y a eu plus de peur que de mal car, le bilan fait état de plusieurs personnes blessées dont une vieille dame et beaucoup de dégâts matériels.





Alertés par des cris de détresse, des voisins, notamment des jeunes, ont vite pris d’assaut la maison pour secourir les pensionnaires avant de s’atteler à maîtriser les flammes qui avaient presque fini de se propager avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. C’est ainsi qu’ils ont pu sauver des vies.