HLM Grand-Yoff : Le couvre-feu, principal allié des voleurs

Pendant cette période de couvre-feu où les rues sont désertes, des voleurs profitent du calme pour s’introduire dans les maisons et dérober des objets. C’est le cas du charretier I. D. âgé de 32 ans. Ivre, le jeune homme s’est introduit nuitamment dans une maison aux Hlm Grand-Yoff pour tenter de voler.Mais, il ne réussira pas. Selon le journal L’AS, il a été alpagué par les occupants de la maison. Interrogé sur sa présence suspecte dans la maison, I. D. dit être venu chercher des poulets d’un de ses clients, un certain Khadim. Conduit au poste de Police, le charretier fait toujours dans le clair-obscur.Pour se dédouaner, il dira aux policiers qu’il était ivre et que c’est pourquoi il a confondu la maison de son client, avant de présenter ses excuses. Des arguments qui ne tiennent pas la route puisque Khadim est inconnu du coin. Il a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour tentative de vol.