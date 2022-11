HLM : le lutteur Saloum-Saloum arrêté pour trafic de cocaïne et viol sur une de ses clientes

Le lutteur Saloum-Saloum devrait retourner en prison et y rester pour un bon moment. D’après Libération, il a été arrêté chez lui aux HLM pour trafic de cocaïne, viol et coups et blessures volontaires sur une de ses clientes.