Hommage à Coumba Ndoffene Diouf : Un seul être vous manque...

Nous n'oublierons jamais ce jour fatidique du 15 mars où le baobab du Sine, Coumba Ndoffene Diouf s'est affaissé, loin de sa terre natale. Il s'en est allé rejoindre ses aïeux, dans un monde plus beau, plus juste, lui qui a toujours lutté pour le triomphe des bonnes causes.



Noble dans le verbe et son port altier, il s'imposait par sa taille et sa générosité de cœur et d'esprit.