Hommage à Idrissa Diallo : Les critiques obligent Macky à se rattraper

Le Sénégal a perdu hier deux de ses fils, Idrissa Diallo, maire de Dalifort et le Général Mamadou Niang. Mais du côté de Macky Sall, c’était comme si il n’y avait qu’un seul décès. En effet, le chef de l’Etat a rendu hommage au général Niang une heure environ après l’annonce de son décès.Quant à Idrissa Diallo, décédé plus tôt dans la journée, le président n’a fait allusion nulle part à lui. Ce qui a révolté certains Sénégalais. « Idrissa Diallo aussi, ou bien tu ne ressens pas de peine pour tes adversaires politiques, chacun son tour chez le coiffeur Mr Macky », s’interroge un internaute. « Ki aussi est décédé et il était serviteur de l'Etat, mais pourquoi vous êtes aigri », renchérit un autre, la photo de Diallo à l’appui. Beaucoup d’autres se joignirent à ce qui ressemblait à un concert d’indignations.Finalement, le message est reçu 5 sur 5 du côté de la présidence. Macky Sall publie enfin un autre tweet, cette fois-ci pour exprimer sa peine à la suite de la disparition de ce responsable politique de Taxawu Senegaal, un parti d’opposition dirigé par Khalifa Sall, ancien maire de Dakar.