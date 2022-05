Hommage à Joséphine Diallo : Moustapha Niasse raconte une collaboratrice d'exception

"A la fin de cette Législature, nous allions ensemble quitter l'Assemblée nationale. Je lui avais demandé de rester. Pendant dix ans, nous avons partagé résolutions, décisions et autres. Je l'ai toujours contacté. Elle maîtrisait les rouages de l'assemblée dans la rigueur du travail et une ponctualité totale". C'est le témoignage plein d'émotions du président de l'assemblée nationale à la défunte Secrétaire générale devant les parvis de cette structure en présence d'un parterre d'autorités." Au mois de juillet 2012, quand je fis part au Chef de l'Etat, de mon intention de confirmer Madame Joséphine- Marie Sophie Diallo, dans ses fonctions de Secrétaire générale de l'Assemblée nationale, il me fit savoir que nos volontés étaient convergentes", a dit Moustapha Niasse qui se souvient d'une dame qui a travaillé jusqu'à l'avant veille de son décès. " Pendant dix ans de loyaux services, je n'ai jamais eu l'occasion de lui faire un reproche. Jamais elle ne m'a donné l'occasion" a témoigné le président de l'assemblée nationale.





De 1996-2022, vingt-six ans qui ont traversé six législatures, de la huitième à la treizième, avec six Présidents de l'Assemblée nationale résument le travail de Joséphine Diallo. " Il convient de chercher les soubassements de cette remarquable constance dans ce triptyque que portait, avec assurance et élégance, notre regrettée Joséphine : la compétence, la loyauté et l'intégrité. Cette présence trempée dans la rigueur et le temps de la République, nous manque déjà. Ainsi que cette sobriété sereine, capable, en toutes circonstances, d'avoir l'intelligence des situations, d'appréhender les enjeux et d'aller droit à l'essentiel" affirme Niasse.