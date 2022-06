Hommage à Serigne Moustapha Sy : le "jeu de cache-cache" des Moustarchidines qui a "intrigué" la direction de Dakar Aréna

On en sait un peu plus sur les véritables raisons de l’annulation de la réservation du Dakar Aréna pour la cérémonie d’hommage à Serigne Moustapha Sy qui était prévue ce samedi de 19h à 23h30.



En effet, la direction de la Société de la gestion des infrastructures publiques (Sogip) dit avoir été alertée à une date où l’infrastructure est déjà mise à la disposition d’une autre entité, à savoir Alliance russe pour la culture, rapporte L’Observateur, dans sa parution de ce vendredi 17 juin.



Selon le journal, dans la lettre adressée au Dg de la Sogip, il est mentionné une «grande fête d’anniversaire à notre parrain, sous forme de spectacle».



Alors «intrigué» par ce qu’il considère comme «un jeu de cache-cache» autour du vrai objet de la manifestation, le directeur de la Sogip, qui dit avoir relevé le caractère «louche» de la démarche des Moustarchidnes, a annulé purement et simplement la réservation.



Dans sa motivation, l’administration de la Sogip a également évoqué que des travaux sont en cours sur place «pour parfaire la sécurité-incendie» de Dakar Aréna.