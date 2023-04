Hommage aux FDS : "Ils rendent notre vie paisible au prix de la leur", Dr Serigne Guèye Diop, Maire de Sandiara

La commune de Sandiara a célébré l'an 63 de l'accession à la souveraineté internationale du Sénégal axé sous le thème "Forces armées et préservation des ressources naturelles".







Une occasion saisie par le maire Serigne Guèye Diop pour magnifier le travail des forces de défense et de sécurité (FDS). "Je voudrais leur adresser mes félicitations les plus appuyées, pour le travail qu’elles abattent chaque jour, pour rendre notre vie paisible au prix de la leur. La préservation des ressources naturelles ? Oui, quel thème pertinent à l’orée de l’entrée de notre pays dans le cercle des pays pétroliers et gaziers ! Dans ce cadre d’ailleurs, comme par le passé, nous devons davantage soutien et collaboration à nos forces de défense et de sécurité, et nous battre à leurs côtés pour rendre nos ressources naturelles sauves et faire en sorte qu’elles bénéficient au mieux à nos chères populations", a affirmé l'édile de Sandiara.





Il a, dans ce sens, invité tous les Sénégalais de tout bord à faire bloc autour de cette question, pour un Sénégal de paix, un Sénégal de tous.





"Les collectivités territoriales, pour leur part, dans leur mission d’impulsion du développement économique, doivent tenir compte de cette exigence", indique le maire.