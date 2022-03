Hommage aux martyrs de mars 2021: le M2D annonce une journée de prières

Le M2D organise une journée de prières en hommage au martyrs des émeutes de Mars

Le mois de mars fait revivre aux Sénégalais pleins de souvenirs, plus particulièrement de mauvais. En effet, le "soulèvement populaire" de mars 2021 qui a valu à la jeunesse la perte de 14 Sénégalais restera à jamais gravé dans les annales. De ce fait, pour rendre hommage à ces martyrs, le mouvement de défense de la démocratie, M2D, va organiser une journée de commémoration, de prières, le vendredi 11 mars sur toute l'étendue du territoire .





Pour rappel, le 3 mars 2021 marque l'arrestation d'Ousmane Sonko, accusé de « viols et menaces de mort » par la masseuse de Sweet beauté, Adji Sarr, ce que son camp dénonce comme une « tentative de liquidation politique » de la part du président en exercice Macky Sall.





Cette arrestation entraîne dans un premier temps des heurts entre sympathisants de l'opposant et forces de l'ordre, puis des saccages et pillages les jours qui suivent jusqu’à la libération sous contrôle judiciaire de Sonko, le 8 mars. Au 8 avril 2021, le bilan établi par les autorités fait état de 14 morts et plusieurs blessés du côté des manifestants.





Né seulement quelques heures après l'arrestation de Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public le 3 mars 202, le « mouvement de défense de la démocratie », M2D, avant l'annonce du deuil national décrété par le Président Macky Sall, avait appelé à l’organisation d'une journée de deuil. Dans la foulée, des formations politiques et de plusieurs mouvements citoyens annonçaient la création d’un « cadre d’unité d’action ».