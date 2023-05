Hommage aux tirailleurs : Serigne Falilou Fall et Sidy Ahmed Sy honorés à Paris

En marge de la commémoration du 8 Mai à Paris, l'association Serigne Falilou Fall a organisé ce 9 mai la traditionnelle journée dédiée aux tirailleurs sénégalais, particulièrement à Serigne Falilou Fall et Serigne Sidy Ahmed Sy tombés au champ d’honneur. Une marche suivie d'un dépôt de gerbes et un dîner de gala ont été les temps forts de l'événement tenu en présence des autorités politiques et religieuses ainsi que des délégations venues de la France et de l'étranger (Suisse, Italie, Allemagne, Angleterre, USA, Sénégal, Gabon).





Président de l'association Serigne Falilou Fall, Serigne Cheikh Fall Khady Gueye, petit-fils de Cheikh Ibra Fall a salué la teneur de l'événement auquel ont pris part l'ambassadeur du Sénégal à Paris, Maguette Seye, le consul Amadou Diallo et la vice-consule Madame Aissata Dia. La cérémonie a été suivie d'un dîner de gala au Cercle national des armées, place Saint-Augustin à Paris, informe l'organisation.





A noter que cette commémoration à l'honneur des tirailleurs sénégalais a été rehaussée par la présence d'autorités religieuses dont Serigne Cheikh Bintou Fall khalife de Serigne Ablaye Fall Ndar, ainsi qu'une délégation de la famille religieuse de Tivaouane.





Pour rappel, Serigne Falilou Fall, matricule 2222, a disparu pendant la grande guerre 14-18. Il est le fils aîné de Cheikh Ibra Fall, fidèle compagnon de Serigne Touba Khadim Rassoul, fondateur du mouridisme.