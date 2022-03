[Vidéo] Homme mort carbonisé: Comment la police de Plateau a désarmé le déficient mental incriminé

Comment la Police a arreté le meurtrier de Moussa Cisse

Suite et pas fin de l'affaire Moussa Ciss du nom de ce sexagénaire qui a été atrocement brûlé et tué à Sandaga par le déficient mental K.Bâ. Selon une vidéo en possession de Seneweb, les policiers du commissariat de Plateau sous la houlette de leur chef de service, ont fait preuve de bravoure hier pour neutraliser le mis en cause.





Sur les lieux du crime, les limiers ont trouvé le quadragénaire, K. Bâ, armé d'un couteau et d'un gourdin. Face à ce danger, les limiers de Plateau ont fait aussi preuve de professionnalisme pour désarmer, puis interpeller le présumé meurtrier qui était agité.





D'après des confidences faites à Seneweb, c'est le commandant du corps urbain dudit service qui a pris le risque de sauter sur l'homme armé. Et les autres flics lui ont prêté main forte. Ainsi, ces derniers ont réussi neutraliser le présumé meurtrier.