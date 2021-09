Homonymie ou Usurpation : La Réplique de l’autre Professeur Serigne Khadimou Rassoul Thiam

Réponse du berger à la bergère. Le professeur Khadimou Rassoul Thiam des Iles d’Amérique ne s’est pas fait prier pour apporter sa version des faits dans cette affaire ‘’d’usurpation et d’homonymie’’ dénoncée par un autre Khadimou Rassoul Thiam, professeur de linguistique a l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. «Je crois que pour un soi-disant linguiste, ce n'est pas sérieux de faire autant de verbiages creux et insensés. Etude comparative: Docteur khadimou Rassoul Thiam, Moi, Prof hors classe Serigne khadimou Rassoul Thiam des îles d'Amérique, lui, Chercheur au Sénégal à l'université cheikh Anta Diop. Moi Hors classe dans une Académie de la République Française, Activités dans les îles D’Amérique. Conclusion, aucun amalgame possible pour des gens sensés. Au Sénégal, on aime faire perdre du temps...ce type n'est pas sérieux. Dans sa Prenomination y manque Serigne, alors en sa qualité de linguiste je suis triste de constater qu'il n'a même pas conscience que Serigne ne se trouve pas dans son appellation. Cher linguiste, tu as montré ta carence d'analyse linguistique dans tes accusations phalliques » explique le professeur Thiam ». Et de persister : «Toi tu es Dr. khadimou Rassoul Thiam, Moi je suis Prof hors classe Serigne khadimou Rassoul Thiam. Aucune confusion possible. Bref, je n'ai pas ton temps ! »







Qui est derrière ce type de travail au Sénégal et moi dans le système français ?





« Pour couper court à cette polémique inutile, je n'ai jamais travaillé dans le système Sénégalais, ni de prêt, ni de loin » se défend le professeur Serigne Khadimou Rassoul Thiam.Poursuivant sa justification, il dit être professeur dans le système français, ayant eu son concours en 1999 en France dans l'académie de Versailles. «J'ai été professeur de mathématiques dans l'académie de Dijon ayant exercé à Decise, puis à Sens dans l'Yon, en finissant dans l'académie de Versailles où j'avais exercé à Argenteuil au lycée Georges Braque, puis au lycée de Villeneuve la Garenne dans le 92. Et, avec ma femme professeure d'anglais, d'origine antillaise, nous avons obtenu une mutation dans l'académie de la Martinique où j'exerce toujours en qualité de professeur hors classe. Promotion ministérielle de l'état français, après mon retour en tant que professeur détaché à Mayotte durant 4 ans. Mon parcours n'a rien à voir avec le parcours de ce monsieur, lui dans le système Sénégalais, moi dans le système français, alors franchement, je ne perdrais pas mon temps avec ce type. Il est linguiste, moi je suis mathématicien en France et dans les outre-mer » argumente le Professeur Thiam. Non sans snober son homonyme : «Cher linguiste, bon vent !»