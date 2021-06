Homosexualité au Sénégal : Jamra démasque des associations comme Prudence et Hope

Ong Jamra liste les Ong Homo et Lesbiennes

L’ONG Jamra vient de publier, via un communiqué, une liste de trois associations qui œuvrent, selon elle, en faveur des homosexuels et lesbiennes au Sénégal. Il s’agit d’Aides-Sénégal, de Prudence et d’Espoir Hope.





Jamra révèle qu’Aides-Sénégal est enregistrée sous le numéro de récépissé, délivré par le ministère de l’Intérieur, 15444/MINT/DAGAT/DEL/AS. Elle est la plus active des associations LGBT sénégalaises, avec ses 635 membres. Leur président, Djadji Diouf, est également porte-parole du réseau Africa-Gay.





La deuxième est Prudence, enregistrée sous le numéro de récépissé, délivré par le ministère de l’Intérieur, 12345/MINT/DAGAT/DEL/AS.





La troisième est Espoir Hope, enregistrée sous le numéro de récépissé, délivré par le Ministère de l’Intérieur, 15420/MINT/DAGAT/DEL/AS.





«Jamra soustrait volontairement certains détails»...





Toujours dans le communiqué, Jamra précise avoir «volontairement soustrait les détails compromettants, susceptibles de nous mettre en porte-à-faux avec la loi, pour incitation au meurtre».





L’ONG fait également savoir que la publication de cette petite liste fait suite à une forte demande de la part de Sénégalais qui désirent la liste complète des homosexuels recensés au «Pays de la téranga».