Homosexualité au Sénégal : L'église condamne et réitère sa déclaration de Thiès

L'église condamne et désapprouve totalement l'homosexualité.







Ce penchant intrinsèquement mauvais du point de vue moral est banni par la religion chrétienne.





Ainsi, Mgr Benjamin Ndiaye a une fois de plus réitéré leur déclaration de Thiès fait en novembre 2019 pour rejeter l'homosexualité.





"Nous avons un enseignement positif, c'est de dire que Dieu a créé l'homme et la femme. Ils sont complémentaires et différents. Et nous n'entendons pas nous faire imposer aucune autre opinion par rapport à cela. Ni dans le sens de répression d'un justicier, ni dans le sens d'une permission qui irait contre nos convictions. Nous dénonçons la pédophilie qui est contraire à nos valeurs", a assuré Mgr Benjamin Ndiaye au cours d'un point de presse.