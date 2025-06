Homosexualité : Imam Ass Mouhamed Ndiéguene préconise la solution de la criminalisation pure et simple









« L'homosexualité est en train de gagner du terrain dans le monde entier. Le Sénégal ne constitue pas une exception à la règle et des faits relatés par la presse, chaque jour que Dieu fait, le prouvent à suffisance ». Le phénomène s'est invité au sermon traditionnel de la prière de la Tabaski dirigée par Serigne Ass Mouhamed Ndiéguene, à « La Terre Sainte de Médinatoul Moustapha », dans la commune Thiès-Nord.





l'Imam qui ne s'est pas contenté de s'insurger contre cet état de fait, a préconisé la solution de la criminalisation pure et simple de ce fléau des temps modernes. Pour se prémunir de l'homosexualité et d'autres comportements dégradants qui affligent l'humain, comme les détournements de deniers publics qui mettent en péril l'économie nationale, Serigne Ass a recommandé à tout un chacun la droiture par un retour à Dieu, au moyen de l'appropriation des valeurs Prophètique.





S'exprimant sur le cadre de vie de la localité de Médinatoul Moustapha, en présence des autorités administratives dont le Ministre Conseiller Mounirou Ndiéguene et la délégation du maire de Thiès-Nord, le Khalife a fait savoir que la cité est confrontée à un problème d'assainissement du fait du non fonctionnement du canal qui y avait été érigé du temps où Idrissa Seck était l'édile de la Ville. Son fonctionnement est, selon le marabout, d'autant plus nécessaire qu'en période d'hivernage la nappe phréatique affleure au point de créer des inondations d'une ampleur assez grande pour détériorer les conditions d'existence des familles.





L'autre préoccupation majeure que l'imam n'a pas manqué de relever concerne les constructions anarchiques sur les voies de passage des eaux pluviales qui exacerbent le mal des inondations et leurs conséquences désastreuses. D'où l'invite qu'a faite Serigne Ass Ndiéguene aux autorités étatiques et locales compétentes pour le démarrage et la finition des travaux du canal qui seraient une panacée contre les inondations.





Dans le registre des urgences locales de l'heure, l'imam a sollicité la bienveillance et la clairvoyance des dirigeants étatiques pour l'érection d'une route à même de desservir ce haut lieu de ressourcement spirituel qu'est Médinatoul Moustapha, lequel abrite l'institut Islamique et la grande mosquée.





La souveraineté alimentaire a été aussi un sujet de préoccupation pour l'imam. Pour y parvenir, Serigne Ass a préconisé que l'agriculture soit appropriée par la population et la prise de mesures d'accompagnement de l'État pour encourager ceux qui sont prêts à y investir, singulièrement les jeunes en quête d'emploi.