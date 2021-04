Hôpital de Linguère : La face cachée de l'ex-directeur Abdou Sarr

Docteur Abdou Sarr, limogé (ou qui a démissionné) de son poste de directeur de l’hôpital de Linguère, est une tête brûlée.Emporté par l’incendie qui a couté la vie à quatre bébés prématurés, le toubib est né vers les années 70 à Fimela (Fatick).Son Bac en poche, il atterrit à la faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).Après 8 ans d'études, il soutien sa thèse de médecine et intègre le corps des médecins.Syndicaliste teigneux, il a été SG régional du SAMES, Sarr est décrit comme un combattant qui ne recule pas devant l’adversité.Connu pour son amour au travail et sa maîtrise des politiques de santé, il a changé carrément le visage de l’hôpital de Linguère.Dr Sarr a même été félicité par le ministère de la Santé.Polygame, il a deux épouses (une dentiste et une gynécologue).S’il est adoubé à l’hôpital de Linguère, ce n’est pas à l’hôpital de Louga où il a servi durant des années.Selon des témoignages recueillis par L’Observateur, Dr Sarr a causé beaucoup de problèmes au personnel de santé subalterne.Son comportement était décrié. «Il n’a eu que ce qu’il a semé. Il me grondait tout le temps. Il était très dur avec moi», confie un agent.