Hôpital de Vélingara : Une jeune patiente décède à la suite d’un délestage, sa mère dénonce le laxisme de la structure

La polémique ne désenfle pas, après la mort de l’élève Mame Diarra Diouf. La jeune fille âgée de 11 ans a perdu la vie vendredi dernier, à la suite d'un délestage, alors qu’elle était sous oxygène. Sa mère, encore sous le choc, ne compte pas porter l’affaire devant la justice. Cependant, elle lance un cri du cœur pour que pareille situation ne se reproduise plus.







Sur les ondes d’iRadio, Aïssatou Diallo, la mère de la défunte Mame Diarra Diouf, dénonce un laxisme, une négligence coupable et exige des autorités sanitaires de rééquiper l'hôpital de Vélingara. «Certes, ma fille est partie, mais ces séries d’actions vont aider les autres à ce que ce genre de situation s’arrête net. Ça sera un début de solution pour attirer l’attention des autorités sur ce qui se passe dans notre département. Je ne compte pas porter plainte, même si je suis convaincue que ce laxisme pouvait être évité. Si le centre de santé avait un groupe électrogène fiable, je n’allais pas perdre ma fille, car il aurait pris le relais après la coupure d’électricité. Mais, malheureusement, ce n’est pas le cas», se désole-t-elle.





Pour rappel, la mort de la petite Mame Diarra Diouf est survenue le jeudi 11 mai 2023 au centre de santé de Vélingara, à la suite d’un délestage, alors qu’elle était sous respiration artificielle. Et selon des sources, son décès pour cause de coupure d’électricité est «un cas de plus au centre de santé de Vélingara aux normes dépassées".