Hôpital de Ziguinchor : arrêté pour viol sur une patiente, le chef du service de neurologie s'explique

Une rocambolesque affaire secoue l’hôpital régional de Ziguinchor. Où le chef du service de neurologie, Dr Djibril Ka, a été placé sous mandat de dépôt, depuis le 21 avril dernier, suite à l’ouverture d’une information judiciaire.



D’après Libération, qui donne l’information, il est accusé de tentative de viol sur une déficiente mentale. Le mis en cause a été interpellé le 17 avril dernier par les éléments de la Brigade de recherches sur instruction du Parquet.



« Le Dr Djibril Ka est un voisin a ma tante qui répond au nom de N. Atchikyti et sujette à des crises épileptiques. Il a été ainsi mis en rapport pour des soins. Ce 17 avril, Dr Djibril Ka est venu rejoindre N. Atchikyti dans sa chambre, à l’insu des habitants de la maison », accuse P. Y. Diedhiou, neveu de la victime présumée.



Il ajoute : « C’est ainsi que vers les coups de 00 heures 30, ils ont entendu des gémissements et des cris venant du salon. » D’après l’accusation, Dr Ka sera surpris « pantalon baissé, en train de se débattre avec N. Atchikyti, qu’il avait réussi à déshabiller. » Une version confirmée par la victime. « Il s’est attaqué à moi avant de me déshabiller par force. Il a baissé son pantalon par la suite avant de sortir son sexe pour me pénétrer. Ce sont mes cris qui ont alerté mon neveu qui est aussitôt venu à mon secours », a-t-elle déclaré face aux enquêteurs.



En face, le mis en cause nie une quelconque tentative de viol. « Je reconnais avoir voulu coucher avec elle parce que nous entretenons une relation amoureuse », se défend-il. Ka de poursuivre : « J’ai été même provoqué par la fille qui s’est levée de son siège pour venir s’asseoir sur les cuisses. Je nie par ailleurs avoir sorti mon sexe au moment des faits et avoir essayé de la pénétrer. »



En revanche, sa version est remise en cause par l’examen gynécologue dont les résultats ont conclu à des lésions vulvaires d’allure post traumatique récentes liées à un contact génito-génital avec éjaculation sans défloration de l’hymen.