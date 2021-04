Hôpital de Ziguinchor : Les agents vilipendent la gestion du directeur et l'absence de recrutement

Greve à l

L’intersyndicale des travailleurs de la santé de l’hôpital régional de Ziguinchor a entamé une grève de 72 heures pour réclamer la tête du directeur de l’établissement de la santé publique et dénoncer le non recrutement.





Selon la Rfm, les travailleurs parlent de gestion opaque. Le porte-parole Chimère Faye pense que des décisions sont prises sans leur consentement . « Il prend des décisions sans pour autant impliquer les autres », a-t-il fait savoir.