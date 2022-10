[Vidéo] Hôpital Fann, une stagiaire s'indigne : "Le major du service ORL m'a demandé de ne plus mettre mon voile"

Le major de l'Orl lui demande d'enlever le voile

Dans le cadre d'un contrat de stage au service ORL de l'hôpital Fann, une jeune étudiante se dit confrontée à quelques soucis liés à son habillement, le voile plus précisément.





La jeune fille dit avoir reçu l'instruction de son major d'enlever le voile pour ne mettre "que la coiffe avec un collant ou vêtement en remplacement du voile". Un ordre que la jeune fille ne compte pas exécuter.

"Je suis voilée et si je mets le collant comme il a dit, j'aurais une partie de mon corps à découvert. Quand je suis revenue le lendemain avec mon voile, bien sûr, on m'a fait savoir que si je ne me conformais pas à cette "règle", j'allais être orientée vers un autre service", raconte la jeune étudiante qui trouve ce traitement "plus qu'injuste".