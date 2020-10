Hôpital Le Dantec : La capitale des rats et des souris

"Quoi qu'on puisse reprocher à l'hôpital Le Dantec, force est reconnaitre ses excellentes qualités de soins. Et son nombre important de professeurs-chirurgiens et médecins de renommée. On constate également que la sécurité des lieux est impeccable puisque les vigiles veillent jour et nuit au grain". Ce décor paradisiaque, campé par le Le Témoin dans sa parution du jour, cache une bien triste réalité.





En effet, le seul reproche qu'on peut faire à l'établissement, c'est que l'hôpital Le Dantec est infesté de rats et de souris qui sèment la terreur et la panique. Et les nombreux accompagnants squattant les jardins publics n'arrivent plus à fermer l'œil à cause de ces rongeurs nocturnes. Une peur qui vient s'ajouter à leur stress lié aux parents malades et hospitalisés.





En tout cas, selon le journal, l'hôpital Le Dantec est devenu le campus, voire la capitale, des rats et autres souris qui y organisent nuitamment, et en toute impunité, des séminaires, des webinaires ou encore des …sourinaires ! Il est temps que le directeur de l'hôpital mène des opérations de dératisation pour venir à bout de ces "agents" des égouts et des trous.