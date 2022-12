Hôpital Le Dantec : l’État traîne une dette de 4 milliards

Les 35 fournisseurs de l’hôpital Aristide Le Dantec sont en colère. Regroupés au sein d’un collectif depuis l’annonce de la reconstruction de l’établissement de santé, ils réclament le règlement de leurs prestations. «Plus de 100 milliards de francs CFA sont prévus pour reconstruire cet hôpital alors qu’au même moment des fournisseurs courent toujours derrière 4 milliards de francs CFA et personne n’en parle», dénonce le président du collectif, Amadou Kane, qui était face à la presse hier, mercredi.



Ce dernier, repris par Bés Bi, révèle avoir contacté la directrice des établissements publics de santé, mais son courrier est resté lettre morte. «Nous sommes face à un mur et nous ne savons plus à quel saint nous vouer», alerte Amadou Kane.



Les fournisseurs de Le Dantec compte sur la ministre de la Santé pour rentrer dans leurs fonds. «Nous faisons partie de sa famille, rappelle le président du collectif des fournisseurs de l’établissement de santé. C’est notre ministre de tutelle, elle doit rencontrer les fournisseurs pour essayer de trouver des solutions.»