Hôpital Magatte Lô : La commission santé de l'Assemblée au chevet du personnel et des familles des victimes

La commission santé population, Affaires sociales et solidarité nationale de l'Assemblée nationale dirigée par la députée Awa Gueye, a effectué, ce mercredi, une visite à l'hôpital Magatte Lo de Linguère. Ce, pour présenter ses condoléances aux familles des victimes suite à l'incendie survenu le samedi 24 avril dernier. Lequel avait coûté la vie à 04 nouveau-nés gardés à la salle de néonatalogie du service de pédiatrie du centre Hospitalier de Linguère.





Les parlementaires ont fait l'état des lieux par rapport à l'accident et rencontré le personnel de l'hôpital Magatte Lô pour voir leur état psychosocial et recueillir leurs doléances.





Après avoir noté toutes les préoccupations des agents de santé liés au renfort du personnel, à la logistique, les membres de la commission santé de l'Assemblée nationale ont donné l'engagement à faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour le relèvement du plateau technique de l'hôpital Magatte Lô.





La famille du parrain Magatte Lô, présente à la cérémonie, a offert une enveloppe financière de 5 millions de francs à la direction de l'hôpital pour le renforcement du matériel technique.