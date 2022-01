Hôpital régional de Diourbel : Les syndicalistes exigent la généralisation de la prime de grade

Les syndicalistes de Diourbel exigent une prime de Grade

Les agents de santé de l’hôpital régional Heinrich Lükbe de Diourbel regroupé au sein du SUTSAS, du SINTRAS, du SDTSSS, et la CNTS sont très remontés contre la Direction de l’hôpital. Pour cause, ils revendiquent entre autres, la généralisation de la prime de grade, l’augmentation des indemnités des heures supplémentaires et la nomination d’un surveillant de service. Sur ce, ils continuent d’observer tous les lundis et mercredi un sit-in, rapporte ‘’Sud Quotidien’’.





A en croire Matar Ndiaye, coordonnateur de l’intersyndical de la santé de l’hôpital régional Heinrich Lükbe de Diourbel, « Les problèmes de l’hôpital restent entiers. La direction de l’hôpital ne veut pas du tout bouger, par rapport aux problèmes qui nous préoccupent qui tournent autour de 3 points. Il s’agit de l’augmentation de l’enveloppe des heures supplémentaires très insuffisante pour le personnel contractuel de l’hôpital. Il y a également la généralisation de la prime de grade qui constitue une iniquité et une injustice au niveau de l’hôpital », déplore-t-il.





Et d’ajouter : « Cette indemnité est automatique pour les agents de l’Etat. En ce qui concerne les agents, cela reste à être généralisé. Et enfin le Directeur a sorti une note pour créer de nouveaux services, en nommant des médecins-chefs adjoints. Il reste maintenant à compléter les services par la nomination d’un major de service ».





Toutefois, ces syndicalistes interpellent le ministère de la Santé et de l’Action sociale sur la situation de l’hôpital qu’ils qualifient de critique. Les syndicats observent depuis le 18 novembre une série de sit-in. « Une plateforme a été déposée et un préavis de grève qui va expirer le 28 janvier. Si la situation persiste, on va vers une grève », a conclu le coordinateur de l’intersyndicale de l’hôpital régional de Diourbel.