Hôpital régional de Kolda : Le directeur dans le collimateur des travailleurs

Cri de cœur des travailleurs de l'hôpital de Kolda

Rien ne va entre les travailleurs et la direction de l'hôpital régional de Kolda. Les blouses blanches accusent le directeur de mauvaise gestion administrative et du personnel dans son ensemble.





Insuffisance de personnel qualifié, absence de médecin pédiatre et de radiologue, lenteur dans le paiement des primes de motivation et des primes de logement, les travailleurs de l'hôpital régional n'en peuvent plus. Ils ont manifesté leur colère ce vendredi par un sit-in devant les portes de la structure sanitaire. A en croire Omar Baldé, chargé des revendications de l'Intersyndicale des travailleurs, " l'hôpital régional de Kolda est malade et n'arrive pas à satisfaire totalement sa mission envers les populations à cause de ces nombreux manquements dont la plupart est de la responsabilité du directeur".





Le syndicaliste d'inviter le directeur à la satisfaction de leurs doléances

Autrement, les travailleurs vont passer d'autres actions beaucoup plus musclées pour se faire entendre. Pour l'intersyndicale des travailleurs, toutes les promesses faites par Abdoulaye Diouf Sarr ex ministre de la Santé ne sont pas tenues surtout sur le renforcement de personnel qualifié.