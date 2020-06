Hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque : Le torchon brule entre le directeur et l’intersyndicale

Un vent d’arnaque et d’extorsion de fonds souffle au centre hospitalier Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Le directeur de la structure sanitaire accuse des responsables de l'intersyndicale de l’hôpital et l'affaire a atterri devant la justice.







« On a été victime d'arnaque et d’extorsion de fonds de la part de certains responsables de l’intersyndicale. Les gens qui étaient chargés du gardiennage ont dit qu'il y a différents vols qui se sont déroulés au niveau de l’hôpital et d'après nos investigations, ces vols ont été faits par des personnes qui dirigeaient le syndicat de l’hôpital. Moi en tant que directeur, lorsqu'on me dit que dans le structure que vous dirigez de telles pratiques se font, il est nécessaire que j'interpelle les personnes concernées en l’occurrence le président de l’intersyndicale », soutient Cheikh Mbaye Seck sur Iradio.





Le directeur de l’hôpital soutient toutefois qu' il ne va pas céder aux menaces et la Justice va être saisie pour tirer au clair les malversations au sein de la structure sanitaire.









Cheikh Mbaye Seck dit être en phase avec tous les partenaires sociaux et la commission médicale d'établissement pour continuer le redressement de l’hôpital Youssou Mbargane Diop.





Joint par Iradio, le président de l’intersyndicale de l’hôpital Youssou Mbargane réfute ces accusations, Amadou Diop annonce une plainte contre le directeur de l'hôpital.