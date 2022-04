Horreur à Cambérène: Un taximan-agresseur traîne sa cliente sur plusieurs mètres

Fin de cavale pour le taximan qui avait agressé sa cliente vers 02h30 du matin à Cambérène. Selon des sources de Seneweb, les éléments du commissariat de l'Unité 15 des Parcelles Assainies ont réussi à identifier puis arrêter l'auteur de cette agression au garage Dior. Retour sur les Détails !







Une restauratrice a frôlé la mort dans la nuit du mardi au mercredi dernier vers 02h30 du matin à Cambérène. Elle a été traînée, à quelques mètres, par un taximan agresseur à bord de son véhicule.



La dame M.D, qui avait par devers elle une somme d'argent avait quitté la Cité Alioune Sow, durant la nuit, pour rentrer à Cambérène à bord d’un taxi.



En cours de route, le chauffeur a aperçu des billets de banque au moment où elle a ouvert son sac pour sortir son téléphone portable.



Une fois à Cambérène, le chauffeur de taxi a refusé de laisser sa cliente à sa destination. Il a appuyé sur l'accélérateur.



C'est en ce moment que la restauratrice a forcé la portière pour sortir du véhicule l'entrainant sur plusieurs mètres. Finalement, elle est tombée sur la chaussée avec son sac contenant son argent.



D'après des sources de Seneweb, le taximan agresseur a réussi à emporter le téléphone portable de la victime.



La police de l'Unité 15 des Parcelles Assainies fait tomber le taximan agresseur quelques heures plus tard





Informés de cette agression, les policiers du commissariat de l'unité 15 des Parcelles Assainies ont effectué une descente sur les lieux avant procéder au constat.



La restauratrice blessée a été évacuée vers une structure hospitalière une sa prise en charge médicale.



Grâce à la description faite par la victime et le témoignage d'un riverain, les éléments du commissaire Mountakha Khouma ont réussi à identifier le mis en cause. Le taximan agresseur a été surpris au garage Dior puis arrêté quelques heures plus tard.



Soumis à un interrogatoire serré, M.D âgé d'une trentaine d'années, il a reconnu partiellement les faits. Au terme de l'enquête, le chauffeur de taxi a été présenté au procureur le vendredi 1er mars 2022, pour une tentative d'agression commise, la nuit à bord, d’un moyen de transport ayant entraîné des blessures avec une ITT de 18 jours.



A noter que le téléphone portable emporté par le mis en cause, reste toujours introuvable jusqu'à ce jour.