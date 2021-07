Horreur à Keur Massar : L’oncle transforme sa nièce de 10 ans en objet sexuel, le témoignage explosif de la victime

Une affaire d’inceste secoue Keur Massar. Ibrahima Touré, 30 ans, marié et sans enfant, avait transformé sa nièce de 10 ans en objet sexuel.



Arrêté, il a été déféré, ce 5 juillet dernier, au parquet de Pikine-Guédiawaye pour pédophilie et viols multiples.



Selon Libération qui donne la nouvelle, la victime, élève en classe de CE1, était sous son autorité dans la concession familiale.



L’oncle prédateur a été surpris tout nu et en flagrant délit par sa belle-sœur, alors que sa nièce n’avait plus sa culotte.



Surpris, le mis en cause prétend qu’il avait égaré sa serviette.



Face aux enquêteurs, la victime présumée révèle : «Il abusait de moi sans cesse. Je ne sais plus le nombre de fois. Comme mon père est à l’étranger, il disait que je suis sous son autorité dans la maison familiale. Il m’a promis 100 F CFA avant d’enlever ma culotte. Chaque fois qu’il abusait de moi, il menaçait de me tabasser si je racontais ça à quelqu’un».