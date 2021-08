Horreur à Linguère : Une femme enceinte se donne la mort par pendaison à Tessékré

Les habitants du village de Loumbeul Gawdi, une localité située dans la commune de Téssékré dans le département de Linguère sont sous le choc. Une femme répondant au nom de Bayel Sow, âgée de 28 ans, porteuse d’une grossesse de 08 mois et mère de 06 enfants a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Elle a été retrouvée hier lundi vers 17 heures, morte pendue à un arbre près du village de Loumbeul Gawdi. Après sa longue absence du domicile familial, sa coépouse et les autres membres de la famille se sont lancés à sa recherche. Ils ont suivi ses pas jusqu’à l’endroit où le drame s’est produit. Elle s’est servie d’une corde pour commettre l’irréparable. Alertés les gendarmes de Yang-Yang et le personnel soignant de Téssékré se sont rendus sur les lieux.