Horreur à Louga : Une jeune femme portée disparue retrouvée morte, les mains ligotées

Perdue de vue depuis des jours, K.Diack plus connue sous le nom de Khady Badiane, a été retrouvée morte hier lundi, non loin d'un bâtiment inhabité situé dans la commune de Louga. La défunte domiciliée au quartier Santhiaba Centre a perdu la vie dans des circonstances atroces. En effet, elle aurait été ligotée et abandonnée sur les lieux de la tragédie selon des sources de Seneweb.



Le corps sans vie était même en état de décomposition lors de la découverte macabre.



La thèse du meurtre serait privilégié par les éléments du commissariat central de la capitale du Ndiambour après leur constat des faits.

Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital régional et une enquête a été ouverte par la police.