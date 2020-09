Horreur à Mbour : 7 prédateurs sexuels violent 5 femmes pendant des heures

Pendant plusieurs heures, de surcroît sous la menace, sept prédateurs sexuels ont séquestré et violé 5 femmes.Les faits ont eu lieu, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, dans un hameau situé à la sortie de Sindia (Mbour).Selon le quotidien Libération qui donne l'information, les mis en cause ont été formellement identifiés.D'ailleurs, l’un d’eux a été arrêté et placé en garde à vue à la Brigade de gendarmerie de Popenguine.Quant aux six fugitifs, activement recherchés par les pandores, leur arrestation serait imminente d'après le journal.