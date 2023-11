Hôtel King Fahd : le Bureau de suivi du PSE condamné pour factures impayées

Dans sa décision rendue le 4 novembre, la première chambre du Tribunal civil de Dakar a condamné le Bureau opérationnel de suivi (BOS) du Plan Sénégal Émergent (PSE) à régler ses factures impayées.



Libération, qui donne l’information, souligne que cette condamnation fait suite à une plainte de l'hôtel King Fahd Palace. Le montant en cause tourne autour de plus de 21 millions F CFA. Le BOS du PSE devra aussi payer 3 millions F CFA en guise de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Le tribunal a par la même occasion ordonné l'exécution provisoire, pouvant entraîner la saisie des comptes du BOS du PSE, indique le journal.