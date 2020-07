Hôtel King Fahd : Le Forum civil soupçonne l’État de vendre le foncier

Le Forum civil a fait des révélations ahurissantes sur la gestion de King Fahd Palace.





Selon son coordonnateur Birahim Seck, plusieurs compagnies aériennes (Air France, Kenya Airways, Emirates, Air Algérie...) ont quitté l’hôtel.





Ces compagnies n’ont plus d’abonnement à l’hôtel King Fahd Palace, a-t-il révélé, ce dimanche, à l'émission Grand Jury de la Rfm dont il était l'invité.





Birahim Seck révèle également que Turkish Airlines va partir s’il n’y a pas de changements.





Pis, dit-il, des faits sont posés par les autorités pour détruire l’hôtel qui dispose d’une assiette foncière de 35 ha.