Hôtel Lagon : Deux jeunes qui se faisaient passer pour des fils de Macky et d'Idy arrêtés

Une incroyable affaire d'escroquerie et d’usurpation d'identité a été jugée, hier, au tribunal des flagrants délits de Dakar.Au banc des accusés : Mamadou Lamine Seck, Saliou Faza Mbaye et Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye.Ces derniers se faisaient passer pour des fils de grandes autorités de ce pays, notamment le chef de l'État, Macky Sall, et le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck.Les mis en cause ont tous été placés sous mandat de dépôt ce lundi 15 février 2021.Saliou Faza Mbaye se faisait passer pour Amadou Sall, fils du président de la République Macky Sall. Tandis que Mamadou Lamine Seck disait être le fils d’Idrissa Seck.À la barre, ils ont nié les faits pour lesquels ils ont été attraits devant les juges.D’après le récit de Rewmi Quotidien, la réception de l'hôtel Lagon a reçu un coup de fil d’une personne se présentant sous le nom d'Amadou Sall, fils de Macky Sall.Ainsi, a-t-il demandé une réservation d'une suite pour 6 jours. Informé, le directeur de l'hôtel a demandé à son personnel de l'accueillir afin qu'il se renseigne auprès de la Présidence.Après avoir mené ses investigations, le directeur de l'Hôtel s'est rendu compte que les prévenus ne sont pas ceux qu'ils prétendaient être.Pour avoir plus de renseignements sur leur client, il lui a demandé sa pièce d'identité. Mais, le prévenu a refusé de la lui donner sous prétexte qu'il avait un passeport américain.Mieux, il déclare qu'il ne pouvait pas remettre ce document parce qu'il devait se rendre aux États-Unis.C'est sur ces entrefaites que la direction de l'hôtel a appelé la police pour procéder à leurs arrestations.