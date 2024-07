Huawei DigiTruck au Sénégal : Formation des jeunes au numérique en collaboration avec DaaraTech à Diourbel

Du 24 au 29 Juin 2024, la Commune de Diourbel au Sénégal a accueilli le programme Huawei DigiTruck, organisé en collaboration avec DaaraTech. Ce programme, dédié à la formation numérique, vise à réduire la fracture numérique et à améliorer les compétences technologiques des jeunes dans les régions reculées ou défavorisées.







Le Huawei DigiTruck a pour but de fournir une formation numérique de qualité aux jeunes afin de les préparer aux défis d’un monde de plus en plus digitalisé. Spécifiquement, il s’agit pour Huawei et DaaraTech de :





- Promouvoir l'inclusion numérique ;

- Offrir des compétences techniques essentielles ;

- Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat numérique.





Durant cette semaine intensive, les participants ont eu l'opportunité de suivre divers ateliers et sessions de formation incluant des modules tels que :