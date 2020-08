Huawei et l’UNESCO accompagnent le Ministère de l’Éducation nationale sénégalais dans ses actions en matière d’éducation

Dakar, Sénégal, le 11 août 2020 – Au Sénégal, comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, la pandémie du Covid-19 a eu pour conséquence la fermeture des écoles et des universités. Afin d'aider les États à développer les meilleures solutions d'enseignement à distance et à atteindre les enfants et les jeunes les plus à risque, l’UNESCO a lancé en mars 2020, un projet intitulé « La Coalition mondiale pour l’éducation » visant à favoriser les possibilités d’apprentissage inclusif. C’est dans cette optique que Huawei, et son partenaire stratégique Sonatel, ont apporté leurs contributions au Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal dans le but de soutenir le pays en matière d’enseignement et d’apprentissage à distance.





À cette occasion, une rencontre s’est tenue le lundi 10 août 2020 au bureau du Ministre de l’Éducation nationale, en présence de M. Mamadou Talla, Ministre de l’Éducation nationale, Monsieur Nathan Li, Directeur général de Huawei Technologies Sénégal, M. Abdou Karim Mbengue, Directeur de la communication et des relations extérieures de Sonatel et M. Dimitri Sanga, le Directeur du Bureau Régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’ouest et du Sahel. M. Mamadou Talla, Ministre de l’Éducation nationale a tenu à remercier les actions que Huawei et Sonatel ont entreprises afin d’accompagner la continuité pédagogique au Sénégal.





Selon le Ministre sénégalais, l’éducation numérique représente la tendance de demain dans le pays, car les élèves sont de plus en plus passionnées par les questions liées aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Il a également rappelé que le Ministère de l’Éducation nationale a déjà commencé, bien avant l’apparition de cette crise sanitaire, à développer des solutions numériques pour favoriser l’enseignement à distance. En effet, la crise actuelle se présente comme un accélérateur du Smart Éducation.





De son côté, M. Nathan Li, Directeur général de Huawei Technologies Sénégal a déclaré : « Huawei, en tant que leader des TIC, est un acteur pleinement engagé auprès de l’UNESCO. Au-delà des tablettes intelligentes et de la nouvelle plateforme d'apprentissage ‘Link Now’, notre groupe s’est associé avec son partenaire stratégique, Sonatel, afin d’assurer la connectivité et de soutenir tous les efforts menés dans le cadre la lutte contre la pandémie du Covid-19 par le Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal ».

Il a également rappelé : « au niveau de l’éducation, Huawei travaille en étroite collaboration avec l’Agence de l'Informatique de l'État (ADIE) et le Ministère de L’Éducation nationale à travers le projet Smart Sénégal dans le but de développer des salles de classe numériques pour 32 écoles primaires et secondaires dont 7 ont déjà été réalisées à ce jour. »





Pour M. Abdou Karim Mbengue, Directeur de la communication et des relations extérieures de Sonatel : « La pandémie du Covid-19 a changé le mode d’éducation, la connectivité est essentielle pour assurer l’enseignement à distance ».

Il a aussi ajouté que Sonatel a mis à disposition du Ministère de l’Éducation nationale des connexions gratuites d’une durée de 5 mois et a tenu féliciter son partenaire stratégique Huawei pour son engagement dans la continuité scolaire au Sénégal.





M. Dimitri Sanga, le Directeur du Bureau Régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’ouest et du Sahel a souligné l’importance de l’information et de la communication, car elles représentent l’avenir du continent africain. « L’initiative ‘Coalition mondiale pour l’éducation’ ambitionne de bâtir un système informatique résilient qui permet de digitaliser l’enseignement en Afrique » soutient-il. Il a aussi remercié Huawei et Sonatel d’avoir amené la technologie et la connectivité pour contribuer à l’égalité d’éducation dans les zones rurales.





Huawei accompagne également le développement des talents en matière de TIC au Sénégal à travers : l’organisation des concours de TIC comme le programme Huawei ICT Academy. Depuis le mois d’avril, le groupe y a déjà lancé, par le biais de sa plateforme Huawei Talent Online, le projet « Learn On » permettant aux étudiants de suivre des cours en ligne dédiés aux nouvelles technologiques où ils passeront des sessions d’examen de certification à distance. Plus de 640 étudiants venant de ESP, ISI, ESMT, EPT, UVS, UGB ont bénéficié de ce programme et 67 ont obtenu des certifications depuis le début de l’année 2020.





Tous les projets d’éducation et de formation de Huawei s’inscrivent dans le cadre de son initiative « TECH4ALL » (TECH4ALL porte sur des questions mondiales telles que l’éducation, la protection de l’environnement, la santé et le bien-être, et le développement équilibré. Sa mission est pour que personne ne prenne du retard dans le monde numérique.)





Auteur : Pape Coly Ngom