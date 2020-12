Huawei, Leader mondial en TIC et acteur engagé dans le développement numérique et l’éducation du Sénégal

Huawei est en réalité le leader mondial dans le domaine des TIC et propose des solutions numériques adaptées à toutes les branches des secteurs publics et privés, mais aussi un acteur engagé pour l’éducation et la digitalisation du Sénégal. Mr Bruno Liang, Directeur Général Adjoint de Huawei Sénégal, revient en détails sur la présentation de l’entreprise et ses actions au Sénégal.Huawei est un prestataire international leader en infrastructures et appareils connectés de technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec des solutions intégrées à travers quatre domaines clés, les réseaux de télécommunications, l’informatique, les appareils connectés et les services sur le Cloud, nous nous engageons à offrir à chaque personne, foyer et entreprise l’accès à l’univers virtuel, pour un monde plus intelligent et entièrement connecté.Huawei est installé au Sénégal depuis 15 ans, et reste un acteur important dans la numérisation du pays tant dans le secteur public, notamment par sa collaboration avec l’ADIE dans la construction d’infrastructure des TIC, que dans le secteur privé avec son partenariat stratégique avec les opérateurs locaux tels que Sonatel, Free et Expresso.Avec la stratégie Sénégal numérique SN 2025, l’État Sénégalais ambitionne de faire du numérique un des piliers de sa politique économique. Depuis son installation en 2005, Huawei travaille en partenariat avec l’ADIE, qui est chargée de doter le pays d’un accès à internet haut débit et autonome. Ensemble, nous avons réalisé un déploiement de près de 4500 km de fibre optique, ce qui sera une base de transformation digitale du pays. Huawei est également en charge de la réalisation du projet phare de l’État:« Smart Sénégal », l’un de nos projets les plus importants qui vise à améliorer l’infrastructure en TIC sur l’ensemble du pays et à aider les Sénégalais à bénéficier des technologies de pointe. À travers ce projet, nous avons mis à jour le système de réseau, déployé des salles de classe multimédia dédiés à plusieurs grandes universités sénégalaises, ce qui contribuera à améliorer leur niveau de modernisation. Par ailleurs, nous avons beaucoup avancé dans le sous-projet : Maisons du Citoyen, ce qui permettra aux citoyens d’avoir un accès plus facile aux services gouvernementaux.Les jeunes jouent un rôle important dans la transformation digitale d’un pays. Et « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » comme le disait le sage Nelson Mandela ; Huawei estime que le Sénégal a fait le bon choix de développer des talents pour construire l’avenir du pays. C’est pourquoi, Huawei en tant que société qui exerce sa responsabilité sociétale des entreprises (RSE) avec conviction que l’éducation est le meilleur investissement, a décidé d’accompagner le Sénégal dans sa quête constante de l’excellence au sein des jeunes.Les activités initiées par Huawei s’inscrivent dans la dynamique d’amélioration de l’employabilité des étudiants des filières TIC et de développement du numérique. Huawei continuera à accompagner le Sénégal dans la formation des jeunes talents en TIC en renforçant le partenariat avec le MESRI, en organisant continuellement la Huawei ICT Compétition, et en maintenant la collaboration avec les établissements supérieurs dans le cadre du programme Huawei ICT Academy.L'économie numérique est le nouveau moteur de développement économique d'un pays, un moteur du développement rapide de la société. Le Sénégal ambitionne d’entrer dans une nouvelle ère digitale, la numérisation étant une grande priorité du gouvernement sénégalais. Par ailleurs, le chef d’état a plusieurs fois souligné l'importance de l'economie numerique. Nous sommes convaincus qu’avec l’exécution des différents plans stratégiques proposés par le gouvernement sénégalais, le Sénégal sera le pays exemplaire de la transformation digitale de la sous-région, voire à l’échelle internationale.Huawei, en tant qu’acteur majeur et partenaire fiable engagé dans le pays depuis plus de 15 ans, continuera à contribuer à la construction d’une infrastructure numérique en favorisant « l’accès universel» et poursuivra ses efforts en matière de solutions digitales de pointe, répondant à la stratégie «SN 2025 » et au PSE.SENEWEB