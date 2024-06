Huawei organise le Digital Africa Summit : Accélérer l'intelligence pour une nouvelle Afrique

[Marrakech, Maroc, 04 juin 2024] Le Huawei Digital Africa Summit s'est tenu à Marrakech, au Maroc sous le thème : “Accélérer l'intelligence pour une nouvelle Afrique”. L'événement a enregistré la participation de plus de 300 clients, experts, universitaires et analystes de plus de 30 pays africains. Les échanges ont porté sur l'état actuel et les tendances futures de l'Intelligence Artificielle en Afrique, dans le but d'accélérer la transformation numérique du continent.

Depuis plus de deux décennies, Huawei collabore étroitement avec des clients et des partenaires africains. Dans la région Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale), Huawei a connecté 380 millions de personnes à travers le continent via des réseaux de téléphonie mobile et a fourni le haut débit fixe à 31 millions de foyers, en collaboration avec les opérateurs. En outre, avec plus de 3 000 partenaires, Huawei dessert une clientèle diversifiée dans des secteurs tels que l’administration publique, la finance, l'électricité, le pétrole et le gaz, l'éducation et les transports, facilitant la numérisation de nombreuses industries.



Lors du Digital Africa Summit, M. Richard Liu, President of the ICT Marketing Solution Sales Dept, Huawei, a déclaré lors de son discours d'ouverture : “Des nouvelles infrastructures à la création de nouvelles valeurs, pour un nouvel écosystème, Huawei est en Afrique, pour l'Afrique. A l’avenir, Huawei poursuivra son développement de produits et solutions pour une infrastructure numérique intelligente, consolidant ainsi son rôle de partenaire de confiance dans la transformation numérique et intelligente du continent. Pour y parvenir, nous continuerons à innover dans les domaines de la connectivité, de l’informatique, du stockage, du cloud et des modèles de base, et à davantage développer des scénarios à forte valeur ajoutée afin de maximiser les bénéfices de la numérisation et de l'intelligence. Huawei collaborera étroitement avec ses clients, ses partenaires et ses développeurs pour créer un écosystème ouvert et florissant pour les industries numériques et intelligentes.