Hydraulique rurale : La société Aquatech chassée de Mboro

La société Aquatech a été chassée de Mboro depuis plus de 7 mois, par le mouvement «Aquatech Dégage» qui a pris, depuis lors, la gestion des ouvrages hydrauliques dans la commune. Selon El Hadji Malick Guèye Coordonnateur du mouvement, tout se passe bien depuis lors, car l’eau coule à flots et les populations sont plus que satisfaites et viennent régulièrement s’acquitter du paiement des factures.



Il s’y ajoute que le mouvement «Aquatech Dégage» est parvenu à payer une dette de 57 millions de Fcfa léguée par la gestion d’Aquatech. Il accuse cependant l’autorité administrative qui, tenant coûte que coûte à ce que la gestion des forages reviennent entre les mains d’Aquatech, de dire partout que les problèmes persistent, avec aujourd’hui des difficultés sans précédent.



«Ce qui est totalement contraire à la réalité» dit-il, avant d’ajouter que jamais les clés des forages de Mboro ne seront confiées à Aquatech. Selon L’AS qui donne l’information, El Hadji Malick Guèye a exprimé le souhait du mouvement de rencontrer les plus hautes autorités de l’hydraulique, pour discuter de toutes les questions afin que la gestion soit encore plus efficiente.