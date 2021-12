Hydraulique rurale: Préavis de grève des travailleurs bénévoles qui exigent...

Préavis de grève des travailleurs de l'l'hydraulique

L'approvisionnement en eau du monde rural risque d'être perturbé dans les prochains jours ! Pour cause, le collectif des 105 travailleurs bénévoles de l’hydraulique rurale envisage de déposer un préavis de grève de 3 jours, si leur ministre de tutelle ne satisfait pas leurs revendications.





En effet, ces frustrés qui dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, réclament leur intégration dans la fonction publique.





A en croire le secrétaire général dudit collectif, ses camarades travaillent depuis 15, 20, voire 30 ans, sans contrat et courent depuis très longtemps derrière l’Etat pour se faire embaucher. Et pourtant, poursuit Babacar Ly, ils font un travail difficile au niveau du monde rural. Ils sont sur le terrain 24 heures/24 et 7/7 jours pour permettre d'approvisionner normalement le monde rural en liquide précieux d'après leur porte-parole.