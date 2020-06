Iba Der Thiam : "En 8 mois, Faidherbe a tué 20 000 Sénégalais"

Iba Der Thiam Historien





Le débat sur la présence de certaines statues a trouvé une voix prépondérante. Historien de renom, le Pr. Iba Der Thiam s'est dit favorable à la démolition de certaines statues. Il pense aussi que certaines rues doivent être rebaptisées, surtout que certains parmi ces colons, relève-t-il, ont tenu des propos scandaleux sur les Noirs et les chefs religieux du pays.





"Je suis tout à fait d’accord avec la jeunesse qui réclame le déboulonnement de la statue de Faidherbe", souligne l'historien dont les propos sont rapportés par Directnewsinfo.

Iba Der Thiam rappelle que Faidherbe a tué 20 000 Sénégalais en l'espace de 8 mois.





“On ne fait rien et j’estime que la question n’est pas encore posée véritablement et quand les hommes politiques la poseront et en feront un consensus pour ensemble agir, on pourra en sortir”, ajoute-t-il.