Ibrahima Faye, DG Fera : "Il faut revoir la vente de pneus d'occasion"

Des pneus qui sont utilisés pendant 15 ans. Pourtant, la durée de vie d'un pneu est estimée à 10 ans. Les chauffeurs, d'habitude, ne prennent pas en compte tous ces facteurs.





Selon Ibrahima Khaliloulaye Faye, invité de l'édition de la Rfm et directeur du Fonds d'entretien routier autonome (Fera), le lendemain de l'accident meurtrier de Kaffrine (39 morts), il a été constaté que le bus responsable de la collision avait les pneus usés, dont celui qui avait explosé.





Monsieur Faye estime qu'il y a des mesures à prendre dans ce sens et un certain nombre d'informations sur les pneus qu'il faut maitriser. L'indice de vitesse est aussi marqué sur les pneus. Les poids doivent être respectés, parce que chaque pneu à un poids net à supporter et tout cela doit être connu par le chauffeur qui transporte du lourd. il y a des pneus qui ne peuvent dépasser trois tonnes et le chauffeur doit être en mesure de comprendre ça, note le directeur général du Fera. "Sinon, quand on a 70 personnes et un surplus de bagages, facilement on est exposé sur la route. Il faut se conformer aux normes", dit-il.