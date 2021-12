Idrissa Seck, Président Rewmi : «Notre pays perd un grand homme qui a…»

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, a aussi rendu un hommage à l’ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, décédé hier nuit à l’âge de 88 ans.



«Notre pays perd un grand homme qui a consacré une bonne partie de sa vie au rayonnement du sport dans son pays, comme à l'international.Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et au monde du sport, et prions le Tout-Puissant de lui réserver une place de choix en Son Paradis céleste», a laisse entendre Idrissa Seck, également Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) ce vendredi 3 décembre.