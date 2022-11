Il assène des coups de machette à son ami coupable d'avoir couché avec son épouse

Il assène des coups de machette à son ami coupable d

Une affaire d'adultère a failli virer au crime dans la commune de Gnith située dans le département de Dagana. Selon une source de Seneweb, un homme marié y couchait avec la femme de son ami M.Diop. Mais l'affaire s'est ébruitée avant d'atterrir sur la table du procureur de Saint-Louis en passant par la gendarmerie de Ross Béthio. La triste histoire de deux amis, devenus aujourd'hui les pires "ennemis".Détails !





M.Diop n'aurait dû jamais faire confiance à son ami et voisin de quartier C.Bâ . Et pour cause, ce dernier ne rate aucune occasion pour coucher avec sa femme.





Le pot aux roses a été découvert quand le mari cocu a remarqué que sa dulcinée programmait ses voyages en même temps que son ami C.Bâ.





Alerté par cette coïncidence troublante, le cultivateur a décidé de mener sa petite enquête pour confirmer ou infirmer ses soupçons.





Comme sa femme avait pris toutes les précautions pour ne pas se faire prendre en verrouillant constamment son téléphone portable, son mari qui n'arrivait plus à dormir du sommeil du juste, décide finalement de prendre les choses en main.





Ainsi envahi par une jalousie indescriptible et bouillonnant de colère, M.Diop a demandé à sa femme de déverrouiller son téléphone pour qu'il puisse consulter son application WhatsApp.





Sans hésiter, il a directement consulté les conversations de sa femme et de son ami C.Bâ. Mais il ne lui a fallu que quelques secondes pour se rendre compte que sa tendre épouse lui est infidèle. Au bord des larmes, le cultivateur est resté bouche bée . Pire, au moment où il était en train de scruter les messages chauds que sa dulcinée et son amant s'envoyaient, le téléphone a commencé à sonner vers 23h. Et il s'est rendu compte que c'est C.Bâ qui appelait sa femme.





Mis devant le fait accompli, il a confisqué l'appareil de sa femme et lui intimer de changer son numéro de téléphone.





Malgré tout, la dame continuait à fréquenter son amant jusqu'à ce qu'ils se donnent rendez-vous à Dakar pour une nouvelle rencontre galante. Ainsi le cultivateur qui surveillait sa femme en cachette a été mis au parfum que cette dernière était dans une voiture appelée horaire avec son amant pour rallier la capitale sénégalaise.





Il s'est débrouillé pour intercepter la voiture à Louga. Ne se doutant de rien, les deux tourtereaux discutaient jusqu'à ce que le véhicule tombe en panne à Kébémer. C'est à ce moment que M.Diop a récupéré sa femme pour continuer le chemin avec elle.





Mais de retour à leur domicile à Gnith, une localité située dans le département de Dagana, le cultivateur animé par un désir de vengeance a finalement asséné deux coups de machette à son désormais ex ami qu'il considère comme le principal coupable dans cette histoire. Car selon lui, sa femme a été envoûtée par ce dernier.





Le boulanger ayant reçu les coups s'en est sorti avec des blessures graves au niveau du front et à la main droite. Ce qui lui a valu une incapacité temporaire de travail de 45 jours.





Suite à la plainte de C.Bâ, le mari cocu a été arrêté par les gendarmes de Ross Béthio pour coups et blessures volontaires. A l'issue de l'enquête diligentée par les hommes du commandant Thiaw, le cultivateur a été déféré au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le mari cocu a été placé sous mandat de dépôt.