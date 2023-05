Il va en prison pour avoir volé… 1500 francs CFA

Seydou Diouf a été condamné hier par le tribunal des flagrants délits à un mois de prison ferme. Ce plafonnier a été reconnu coupable d’avoir volé… 1500 francs CFA à son employeur, Mamadou Lamine Dieng.



D’après la partie civile, reprise par L’Observateur, qui a assisté à l’audience, Seydou Diouf s’est présenté chez elle en son absence pour lui voler de l’argent. Prétextant des travaux, il a convaincu le vigile de le laisser accéder au premier étage de la demeure. Après avoir mis les lieux sens dessus-dessous, sans trouver ce qu’il cherchait, il tombe sur un billet de 1000 francs CFA et un autre de 500 francs CFA posés sur une table. Il ramasse la somme et quitte la maison.



Rentré chez lui, Mamadou Lamine Dieng manque de s’étrangler en découvrant l’état dans lequel il a trouvé le premier étage de son domicile. Il apprend du vigile que Seydou Diouf était passé. Il fait le lien et porte plainte contre son employé qu’il accuse d’avoir mis à sac les lieux et d’avoir volé l’argent du goûter de sa fille.



Le suspect est arrêté puis placé sous mandat de dépôt pour vol avec effraction. À la barre du tribunal des flagrants délits, Seydou Diouf a nié le vol. S’il admet avoir violé le domicile de son employeur, il se donne des circonstances atténuantes. Il dit : «La partie civile me doit 290 000 francs CFA, justifie-t-il. Je cours après lui pour qu’il me paye mon argent. J’ai des dettes à rembourser. Les personnes à qui je dois de l’argent ont porté plainte contre moi. Il refuse de me payer, c’est pourquoi j’ai agi ainsi.»



Seydou Diouf a sollicité la clémence du tribunal alors que le procureur a requis deux ans dont six mois ferme. Il a été condamné à un mois ferme.