Il vend le terrain de son père à 7,5 millions pour...

I. Bâ, 22 ans, a été condamné, hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie.Selon le quotidien national Le Soleil, il a écopé de six mois avec sursis et d’une amende de 3,5 millions Fcfa.Les faits ? Pour financer ses études, I. Bâ a vendu un terrain de son père à 7,5 millions Fcfa et a quitté le pays pour réaliser ses rêves.I. Bâ, qui a décroché son Bac avec une bonne mention, s’était inscrit dans école informatique à l’étranger.De retour au Sénégal, il a été arrêté purement et simplement, car une plainte de son géniteur l’attendait.