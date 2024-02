Il vole 8 millions F CFA à son patron pour… créer sa propre entreprise

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné Oumar Sow, ce mercredi, à six mois de prison avec sursis et 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Il a été reconnu coupable d’avoir puisé dans les caisses de l’entreprise où il travaillait au profit de la sienne.



Oumar Sow est comptable dans la société de Mamadou Lamine Kandji, le plaignant. Son patron avait l’habitude, en partant en voyage, de lui laisser des chèques signés; à charge pour lui de renseigner les montants pour les besoins de la société.



Un jour, il s’introduit dans le système de l’administration fiscale et établit deux déclarations dont l’une est fausse. Il se sert de celle-ci pour faire croire à son patron que l’entreprise doit de l’argent au fisc. C’est ainsi qu’il effectue des retraits du compte de la société pour verser les montants dans celui de sa propre compagnie.



Les opérations frauduleuses seront découvertes par Mamadou Lamine Kandji au cours de vérifications. Le montant du préjudice est estimé à 8 millions 485 mille francs CFA. «Je l’ai pris la main dans le sac une première fois, au mois de septembre. Puis une seconde fois en novembre», a déclaré le plaignant à la barre dans des propos repris par L’Observateur, qui a fait le compte-rendu d’audience dans son édition de ce jeudi.



Le mis en cause a reconnu les faits. Sa famille a remboursé 7 millions de francs CFA du montant du préjudice. «Je compte payer le reliquat de 1,5 million sur une période de quatre mois», s’est engagé Oumar Sow.