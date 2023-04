Il vole plus de 10 millions et met le feu à sa voiture pour effacer les traces

Assane Diallo est un agent administratif de la Sertem. Le 30 mars dernier, il retire 10 millions 850 mille francs CFA à la BDK pour le compte de cette société de BTP et de placements immobiliers. En regagnant le siège de l’entreprise aux Almadies, sa Toyota Rush prend feu à hauteur de la base militaire française, sur la Corniche-Ouest.



La gendarmerie de Ouakam est alertée. Les éléments déployés sur le lieu du sinistre interrogent Assane Diallo, qui affirme que c’est en revenant de la banque que la voiture a soudainement pris feu après qu’il a senti des anomalies. Poursuivant sa déclaration, l’agent administratif signale que c’est au moment d’aller chercher de l’eau à bord d’un taxi qu’il s’est rendu compte d’avoir laissé dans le véhicule l’argent qu’il venait de retirer.



Très vite, rapporte Libération, les gendarmes relèvent deux anomalies dans sa déposition. D’abord, aucune trace de cendres pouvant attester que des billets de banque ont brûlé dans l’incendie n’a été détectée. Ensuite, contrairement à ses affirmations selon lesquelles il a piqué directement aux Almadies en sortant de la banque, le GPS de la voiture révèle que Assane Diallo a effectué plusieurs détours.



L’agent administratif est ainsi placé en garde à vue pour nécessité de l’enquête. Sentant sans doute que les carottes étaient cuites, il passe aux aveux et précise avoir remis l’argent à son frère nommé Daouda Diallo et habitant aux Parcelles Assainies.



Les gendarmes lui demandent de contacter ce dernier et de lui faire croire qu’il passe récupérer l’argent. Le mis en cause s’exécute. Son frère mord à l’hameçon. Mais dès qu’il remarque la présence des enquêteurs, il tente de s’enfuir. En vain.



Daouda Diallo est conduit à la brigade de Ouakam. Les gendarmes découvrent que le sac ne contenait plus que 10 millions 120 mille francs CFA. Ce qui veut dire 730 mille y ont été puisés.