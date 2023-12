[Rétro] Ils nous ont épaté en 2023

Ouf de soulagement. Le 25 novembre 2023, Antoine Félix Diome, ministre du pétrole et de l'énergie, déclare devant l'assemblée la suppression de la 3e tranche du Woyofal. Cette décision fait suite à une augmentation notable du coût de l'électricité, impactant significativement de nombreux ménages sénégalais au cours des derniers mois.



L'agitation sociale s'est manifestée principalement sur les plateformes des réseaux sociaux. Oumy Ndour, ancienne journaliste de la RTS, est rapidement devenue le visage emblématique de cette contestation contre la vie chère. Sa pétition en ligne a rassemblé plus de 37 000 signatures en seulement une semaine, démontrant ainsi l'ampleur de la préoccupation publique.



Face à cette mobilisation grandissante, la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) est au pied du mur. Reconnaissant le poids de cette initiative, la Senelec convie Oumy Ndour à son siège le 12 octobre pour recevoir officiellement la pétition. Dans le même temps, l'entreprise a appelé tous les clients concernés à se rendre dans ses agences pour exprimer leurs réclamations. A la suite de cette rencontre cordiale, les relations se sont tendues entre l’activiste et la société à travers des débats télévisés houleux et des répliques médiatiques au vitriol à l’encontre de la jeune. En octobre dernier, elle a annoncé une plainte contre la Senelec qui selon elle, aurait divulgué ses informations personnelles.



Viviane Chidid ou l’art de se bonifier avec le temps









La mode, on la subit ou on la crée. Viviane Chidid, la reine incontestée du Djolof Band, fait indéniablement partie de la seconde catégorie depuis plus de deux décennies. Chaque année, un de ses titres s'empare des ondes, et 2023 n'a pas fait exception à la règle. Elle a entamé cette année avec « KPC », un vibrant hommage à l'homme d'affaires Kerfalla Person Camara.



Si elle avait déjà exprimé son attachement pour ce pays à travers d'autres mélodies, c'était la première fois qu'elle le fait en Malinké, une langue locale. Prouvant une fois de plus sa capacité à créer des tubes, Viviane « Par force » cinq mois plus tard. Cette mélodie envoûtante et colorée n'a fait que renforcer la reconnaissance de son immense talent.



Et quelle surprise en septembre 2023 avec le titre éponyme « Surprise », où elle a brillamment collaboré avec ses enfants, Philippe et Zeyna Ndour, tout en affichant une facette maternelle touchante. Pour couronner son année exceptionnelle, Viviane Chidid a été honorée à trois reprises : elle a remporté le Prix Trace Awards 2023 de la Meilleure Artiste Féminine d'Afrique de l'Ouest en octobre, le prestigieux Grand Prix de la Meilleure Artiste Francophone Féminine et le Prix Icône Féminine de l'Année aux African Entertainment Awards USA (AEA-USA).



Il est clair que la reine du Djolof Band n'a pas l'intention de céder sa place. Viviane Chidid prévoit de briller sur la scène musicale pendant de nombreuses années encore.



