Immigration Clandestine-HSF : Des Sénégalais en détresse à Agadès sollicitent l’aide des autorités Étatiques

Des candidats à l’émigration clandestine sont en détresse dans les centres de l’Organisation Internationale pour les migrations (Oim) au Niger. Ils sont des dizaines de Sénégalais en attente d’être rapatriés au Sénégal, alerte Horizon sans Frontières, dans un communiqué parvenu à Seneweb.





L’organisation renseigne que « des migrants ont été redirigés par les autorités de ces pays vers les Centres de l’OIM à Agadès au Niger pour être rapatriés au Sénégal. Ces migrants, interpellés avec d’autres candidats de nationalité diverse telle que la Côte d’Ivoire, le Cameroun et autres pays voisins, ont été pris en charge par soit par l’OIM soit par les autorités de leur pays mais bizarrement seuls les Sénégalais sont laissés à eux-mêmes, et cela depuis presque plus de deux mois, avec des promesses de rapatriement jamais tenues », a confié Modou Thiaw, un des responsables sénégalais à Boubacar Sèye de HSF.





En effet, révèle le président de Horizon Sans Frontières, « entassés dans un hangar, ces Sénégalais vivent un calvaire journalier et sollicitent une réaction rapide de nos autorités. Car ils sont exposés à la pluie et aux vents, avec une nourriture juste pour leur permettre de survivre… »